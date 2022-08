Μετά από την αναβολή του για τον κορονοϊό και με καθυστέρηση ενός έτους, η μεγάλη μάχη του Ευρωμπάσκετ είναι εδώ, μιας και μόλις λίγες εβδομάδες έχουν απομείνει για να ξεκινήσει το μεγάλο μπασκετικό γεγονός. Η εκκίνηση έχει οριστεί για την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ για ακόμα μία φορά το Ευρωμπάσκετ θα διεξαχθεί σε τέσσερις διαφορετικές χώρες στην φάση των ομίλων. Από εκεί και πέρα, όταν θα περάσουμε στη νοκ άουτ φάση, τότε όλα τα παιχνίδια θα φιλοξενηθούν στη Γερμανία. Πρόκειται για ένα τουρνουά το οποίο θα έχει και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, μιας και θα λάβει μέρος η εθνική μας ομάδα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και με την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.

Το συγκεκριμένο στοιχείο είναι ένα από αυτά που μπορούμε να κρατήσουμε στη μάχη που θα δώσουμε για όσο θα διαρκέσει το τουρνουά απέναντι στους bookmakers, όμως προτού περάσουμε στη φάση όπου θα αρχίσουμε να τοποθετούμε τα πονταρίσματά μας, θα πρέπει να χαράξουμε τη στρατηγική μας. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να τηρήσουμε μερικούς… κανόνες, τους οποίους θα διαβάσετε στις γραμμές που ακολουθούν ως tips για να έχετε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στο επερχόμενο μεγάλο μπασκετικό ραντεβού. Συνεχίστε το διάβασμα και αν μη τι άλλο θα βρείτε εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα ακολουθούν.

Τα 10 βασικά tips για επιτυχημένο ποντάρισμα στο Ευρωμπάσκετ

Πολλά από αυτά τα οποία θα διαβάσετε παρακάτω, λογικά θα περιμένατε να τα συναντήσετε, ενώ κάποια άλλα μπορεί να μη θεωρούσατε ότι έχουν τόση σημασία, ή να μην τα είχατε σκεφτεί καν. Όπως και να έχει, καλό είναι κάθε ένα από τα tips τα οποία θα διαβάσετε στις επόμενες γραμμές, να είναι μέρος του κάθε ή έστω των περισσότερων πονταρισμάτων σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δύσκολα στο τέλος του Ευρωμπάσκετ δεν θα έχετε έστω και ένα ελάχιστο κέρδος από τη στοιχηματική δραστηριότητά σας στο κορυφαίο ευρωπαϊκό μπασκετικό ραντεβού εθνικών ομάδων. Πάμε να δούμε ποια θα πρέπει να είναι τα σημεία που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας.

Ρεπορτάζ – Ανάλυση δεδομένων

Ότι και να κάνετε, αν δεν ξέρετε το τι συμβαίνει μέσα σε κάθε ομάδα, δεν μπορείτε να βγάλετε και τα συμπεράσματά σας. Το ρεπορτάζ είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι η απόλυτα χρήσιμη και βασική πληροφορία για τους παίκτες. Δεν γίνεται να μην γνωρίζετε το αν υπάρχουν απουσίες κι αν ναι, ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες που θα λείψουν; Πόσο επηρεάζουν το παιχνίδι της ομάδας, σε άμυνα και επίθεση; Από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρετε και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο θα απουσιάσει ο παίκτης. Είναι διαφορετικό να πρέπει να λείψει για ένα τραυματισμό και διαφορετικό το να είναι παροπλισμένος από τον προπονητή ή να μείνει εκτός τελικής ομάδας από τον head coach λόγω κόντρας.

Στην πρώτη περίπτωση οκ, θα επηρεάσει την ομάδα η απουσία για όσο καιρό θα λείψει, αλλά δεν είναι απίθανο να αναδυθούν κι άλλοι παίκτες ως ηγετικές μορφές. Αν ωστόσο, ο λόγος είναι μια κόντρα, αυτό μπορεί να ακολουθά την ομάδα σε όλο το τουρνουά και να μη την αφήσει να αποδώσει όπως θα μπορούσε. Άρα, μαζί με το θέμα των απουσιών, το ρεπορτάζ θα μας υποδείξει και το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα, καθώς και την ψυχική της κατάσταση.

Για παράδειγμα όλα δείχνουν ότι ο τεράστιος παικταράς NBAer Ζοέλ Εμπίντ δεν θα δώσει το παρών σε αυτό το τουρνουά με την εθνική Γαλλίας και η αλήθεια είναι ότι οι «τρικολόρ» ήλπιζαν σε καλά πράγματα με την προσθήκη του σέντερ των Φιλαδέλφεια 76ers. Πλέον χωρίς αυτόν, τα δεδομένα είναι αλλιώς για την εθνική Γαλλίας,

Τέλος, μπορεί να μάθουμε κάποιες πιθανές στρατηγικές κινήσεις από τον κόουτς της ομάδας, όπως το ποια θα είναι η βασική πεντάδα, ποιοι θα έρθουν από τον πάγκο, πότε και γιατί. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό το κομμάτι του ρεπορτάζ και θα πρέπει να είσαστε πάντα ενημερωμένοι.

Διασταυρώσεις

Όπως συμβαίνει σε κάθε είδους τουρνουά, θα πρέπει να έχετε στο νου σας το πως ακριβώς θα προκύψουν τα ζευγάρια για τη νοκ άουτ φάση. Με βάση αυτό και αν αναλογιστούμε ότι από κάθε όμιλο περνάνε οι τέσσερις πρώτες ομάδες, οι πιθανότητες είναι ατελείωτες. Ναι, φυσικά, αν μια ομάδα κάνει το 5 στα 5, θεωρητικά θα έχει πιθανότητες να βρει μπροστά της έναν πιο βατό αντίπαλο, από ότι αν τερματίσει στη δεύτερη ή την τρίτη θέση. Στις τελευταίες δύο αγωνιστικές των ομίλων ωστόσο, θα δείτε ότι θα παίξουν μεγάλο ρόλο τα αποτελέσματα σκοπιμότητας. Τι σημαίνει αυτό;

Ανάλογα με το πως θα έχει κυλήσει ως εκείνη την στιγμή το τουρνουά, οι ομάδες θα αρχίσουν να βλέπουν ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοί τους στην επόμενη φάση, αλλά και τα μετέπειτα ζευγαρώματα, οπότε δεν είναι απίθανο να αρχίσουν να επιλέγουν αντιπάλους, είτε με μία νίκη περισσότερη, είτε με μία ήττα. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, καθώς μπορεί να επηρεάσει ένα μακροχρόνιο στοίχημά σας, αλλά ακόμα και το τι θα συμβεί στα δελτία σας στις τελευταίες αγωνιστικές των ομίλων. Αν καταφέρετε να... μυρίσετε το ποια ομάδα θα κάνει ήττα σκοπιμότητας, τότε θα λάβετε και μια εξαιρετική απόδοση σε αυτό το ματς.

Στατιστικά

Αν στο ποδόσφαιρο το στατιστικά έχουν μία φορά σημασία, περιττό είναι να πούμε το πόσο σημαντικά είναι στο μπάσκετ. Μπορείτε να ανακαλύψετε ποιος παίκτης αποτελεί τον αρχισκόρερ μιας ομάδας, ποιος είναι ο καλύτερος σε ασίστ, σε κλεψίματα, τάπες κλπ και με αυτόν τον τρόπο να βγάλετε συμπεράσματα για τα βασικά ατού της κάθε εθνικής ομάδας, ακόμα και αν δεν έχετε πλήρη εικόνα από τις αγωνιστικές της δυνατότητες. Αλλά και σε επίπεδο συνόλου, μπορείτε να δείτε αρκετά πράγματα αναφορικά με τις δυνατότητες μιας ομάδας. Πόσο συχνά σκοράρει; Ποια είναι η καλύτερη και ποια η χειρότερη περίοδός της επιθετικά και ποια αμυντικά;

Πιθανότατα εκεί θα καταλάβετε και που μπαίνουν στο παιχνίδι περισσότερο οι δεύτεροι 5 και κατ' επέκταση και τη στρατηγική της ομάδας. Πόσα φάουλ επίσης συνηθίζει να κάνει και ποιοι παίκτες είναι περισσότερο επιρρεπείς σε αυτά. Και φυσικά θα βρείτε και στατιστικά για τα πιο απλά πράγματα, όπως τον μέσο όρο πόντων που πετυχαίνει και δέχεται, μέσο όρο κλεψιμάτων, κοψιμάτων κλπ. Είναι τέτοιο παιχνίδι το μπάσκετ όπου τα στατιστικά από μόνα τους είναι ικανά να κάνουν πολύ σοβαρό παιχνίδι για τον παίκτη ο οποίος θέλει να παίξει στοίχημα, οπότε οφείλετε να έχετε τα μάτια σας ανοικτά.

Παράδοση σε νοκ άουτ αναμετρήσεις

Αν και το μπάσκετ είναι τέτοιο όπου σε ένα νοκ άουτ ματς μπορούν να συμβούν πολλά, από την άλλη πλευρά πρόκειται για ένα εξαιρετικά δίκαιο άθλημα 8 φορές στις 10 η καλύτερη ομάδα είναι εκείνη η οποία θα κερδίσει τη μάχη. Άρα μπορούμε να δούμε και τον χαρακτήρα που έχει χτίσει κάθε εθνική ομάδα από τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες της. Για παράδειγμα, η εθνική μας ομάδα σε γενικές γραμμές τα πάει καλά στα νοκ άουτ παιχνίδια, όμως υπάρχουν και αντίπαλοι όπως η εθνική Ισπανίας, η οποία αποτελεί τον μεγάλο δαίμονα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Σπάνια έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε το εμπόδιο των Ισπανών σε νοκ άουτ αναμέτρηση, ακόμα και σε περιόδους χρονικά όπου συνολικά είχαμε καλύτερη ομάδα. Τέτοιου είδους παραδόσεις τόσο συνολικά, όσο και κόντρα σε συγκεκριμένες ομάδες θα πρέπει να τις έχουμε πάντα στο νου μας. Δεν λέμε ότι ακόμα και τώρα, στο Ευρωμπάσκετ 2022 θα επαληθευτούν στον απόλυτο βαθμό, όμως δεν παύει να είναι ένα σημαντικό και ξεχωριστό στατιστικό στοιχείο στο οποίο πρέπει να δίνουμε πάντα βάση.

Χρήση cashout και bet builder

Τα έξτρα χαρακτηριστικά με τα οποία έρχεται κάθε στοιχηματική εταιρεία στο online στοίχημα μπορούν να μας φανούν εξαιρετικά χρήσιμα και να μας δώσουν ακόμα και μεγάλη ώθηση στο παιχνίδι μας. Ας ξεκινήσουμε με το cashout, το οποίο μπορεί να φανεί σωτήριο, ειδικά σε περίπτωση όπου έχουμε ποντάρει σε μακροχρόνιο στοίχημα. Και αυτό γιατί ανάλογα με το πως θα είναι τα ζευγάρια μετά από τη φάση των ομίλων και εφόσον αποφευχθούν μεγάλες εκπλήξεις, θα μπορείτε να κατανοήσετε ως που μπορεί να είναι τα όρια της ομάδας που έχετε στηρίξει για την κατάκτηση του τίτλου και ως εκ τούτου, θα μπορέσετε με το cashout να αποκομίσετε σημαντικό κέρδος, χωρίς ρίσκο.

Από εκεί και πέρα υπάρχει στο κάδρο και η χρήση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Εφόσον έχετε ποντάρει σε μια αναμέτρηση είτε pre match είτε live, θα μπορέσετε να προστατεύσετε το στοίχημά σας αν δεν δείχνει να πηγαίνει όπως θέλετε, ακόμα και να βγάλετε ένα καλό κέρδος με πρώτη ευκαιρία, αν η ομάδα σας πάρει μια μεγάλη διαφορά, αλλά ξέρετε ότι αυτό θα είναι πρόσκαιρο.

Επίσης, πολύ σημαντικός σύμμαχος μπορεί να αποδειχθεί και το Bet Builder, εκεί όπου μπορείτε να συνδυάσετε διαφορετικά στοιχήματα από την ίδια αναμέτρηση σε ένα δελτίο. Αν για παράδειγμα πιστεύετε στη νίκη μιας ομάδας, έστω και με χάντικαπ, ότι ένας παίκτης θα πετύχει περισσότερους ή λιγότερους από Χ πόντους και ένας άλλος θα κατεβάσει Χ ριμπάουντ, μπορείτε να τα συνδυάσετε στο ίδιο δελτίο και να λάβετε μεγαλύτερη απόδοση.

Μονά δελτία – Μάξιμουμ δυάδες

Αν και το πρόγραμμα που προσφέρεται είναι μεγάλο από πλευράς διαθέσιμων αναμετρήσεων σε καθημερινή βάση, μιας και θα υπάρχουν αρκετά ματς από τους 4 ομίλους, καλό θα είναι να κάνετε την μελέτη και την έρευνά σας και να καταλήξετε σε ένα, το πολύ δύο ματς. Μην προσπαθήσετε να βγάλετε λεφτά από ένα δελτίο και μόνο, σκεφτείτε μακροπρόθεσμα και ποντάρετε σε μονές αναμετρήσεις κατά κύριο λόγο. Από εκεί και πέρα, αν δείτε ότι βλέπετε «δυνατά» και κάποια άλλη αναμέτρηση, τότε μπορείτε να τη συνδυάσετε με την πρώτη επιλογή σας, αλλά παράλληλα καλό θα είναι να σπάσετε τα πονταρίσματά σας και σε δύο μονές επιλογές για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οτιδήποτε περισσότερο από το μονό ποντάρισμα ή έστω τις δυάδες δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτό, ακόμα και αν έχετε δημιουργήσει δελτίο με 4 ματς από 2 ή και 3 διαφορετικές ημέρες. Όπως και να έχει, το πως και πόσο θα παίξετε έρχεται σε άμεση συνάρτηση με τη διαχείριση του κεφαλαίου, για την οποία θα μιλήσουμε στην αμέσως επόμενη παράγραφο.

Διαχείριση κεφαλαίου

Όπως αναφέραμε και πριν, η σωστή διαχείριση του κεφαλαίου σας είναι θεμέλιος λίθος για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση όχι μόνο σε μία μέρα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Καθορίστε το μπάτζετ το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το ποντάρισμά σας σε όλη τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ 2022 και προσπαθήστε να μην το ξεπεράσετε, ότι και να συμβεί, αλλιώς πιθανότατα θα έχετε σημαντικά οικονομικά θέματα στη συνέχεια. Προφανώς και είναι κάτι που θα πρέπει να αποφύγετε, το υπεύθυνο παιχνίδι θα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε πρώτο πλάνο και να μην ξεχάσετε σε καμία περίπτωση ότι το στοίχημα είναι πάνω από όλα διασκέδαση.

Και αφού... ξεκαθαρίσαμε το πως θα πρέπει να σκέφτεστε, πάμε να δούμε και πως θα το κάνετε πράξη. Αφού καθορίσετε το συνολικό σας μπάτζετ, χωρίστε το στη συνέχεια σε δύο κομμάτια. Ένα για την φάση των ομίλων και ένα για τη νοκ άουτ φάση. Από εκεί και πέρα, αφού δείτε πόσες μέρες διαρκούν τα ματς για τους ομίλους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ 2022, σπάστε το συνολικό σας ποντάρισμα σε ισάριθμες ημέρες και από εκεί και πέρα είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια το πως θα το διαχειριστείτε αυτό το μπάτζετ σε καθημερινή πλέον βάση. Η δική μας συμβουλή είναι να μην ξεπερνάτε τα δύο πονταρίσματα. Καλύτερα να πάει το ποσό σας σε ένα «καλό» ή έστω δύο πονταρίσματα, παρά να σπάσετε τα χρήματά σας σε πολλά δελτία. Δεν θα έχετε έτσι καλή απόδοση. Ανάλογη θα πρέπει να είναι η σκέψη σας και ο τρόπος παιχνιδιού σας και στην νοκ άουτ φάση.

Παίξε με ψυχραιμία

Και αυτό το κομμάτι έρχεται σε απόλυτη συνάρτηση με το απευθείας απο πάνω. Ό,τι και να συμβεί θα πρέπει να είσαστε ψύχραιμοι και να ακολουθήσετε το πλάνο που έχετε θέσει. Μην παρασυρθείτε από ένα κακό σερί και προσπαθήσετε να ρεφάρετε στα επόμενα ματς. Θα «κάψετε» το μπάτζετ σας και είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται ποτέ να πετύχετε το ακριβή σας στόχο. Παρομοίως, ακόμα και όταν τα πράγματα θα πηγαίνουν καλά και θα έρχεται η μία επιτυχία πίσω από την άλλη, προσπαθήστε να μην πάρουν τα μυαλά σας αέρα.

Το μόνο που θα καταφέρετε με αυτό τον τρόπο, είναι να αρχίσετε να ποντάρετε περισσότερα χρήματα, σε περισσότερα δελτία από την αυτοπεποίθηση που θα έχετε χτίσει, όμως η υπερβολική σιγουριά φέρνει και πολλά λάθη στη συνέχεια. Άρα, όπως και να έχει μείνετε στο πλάνο σας, παίξτε με σύνεση και ψυχραιμία και τόσο στο τέλος της κάθε ημέρας ξεχωριστά, όσο και στη λήξη του τουρνουά θα βρίσκεστε με τη μεριά των κερδισμένων ή αν θα έχουν πάει τα πράγματα ποια όχι τόσο καλά, σίγουρα με το μέρος εκείνων που δεν θα έχουν χάσει τόσα πολλά χρήματα.

Ψάξε για value bets – Παίξε με χάντικαπ

Όπου και να διαβάσετε αναφορικά με το στοίχημα, μία είναι η έκφραση η οποία κυριαρχεί και απόλυτα δίκαια, θα σας πούμε εμείς. Το στοίχημα είναι πάνω από όλα αξία και όχι σημείο. Σημεία άλλωστε υπάρχουν πολλά, το θέμα είναι ποια από αυτά θα αξίζουν τόσο ώστε να μας κάνουν να ποντάρουμε. Και για να ποντάρουμε βρίσκοντας ένα value bet, θα πρέπει πρώτα από όλα να εκπαιδευτούμε για να το βρούμε αυτό. Να μπορέσουμε με βάση τα δεδομένα να κρίνουμε πόση θα έπρεπε να είναι η απόδοση στο κάθε σημείο και εν τέλει ποια είναι από την πλευρά των στοιχηματικών εταιρειών. Αν δούμε λοιπόν ότι οι τιμές που δίνουν οι μπουκ είναι υψηλότερες από εκείνες που περιμέναμε, ΠΑΝΤΑ με βάση τα δεδομένα που έχουμε αναλύσει (αγωνιστική κατάσταση, στατιστικά, ρεπορτάζ κλπ), τότε έχουμε στα χέρια μας ένα value bet. Ένα ποντάρισμα το οποίο έχει αξία. Μπορεί βέβαια να ακούγεται απλό το να βρούμε ένα value bet, αλλά πιστέψτε μας δεν είναι, θέλει πολλή μελέτη και αν αναλογιστείτε ότι οι εταιρείες σε ένα τέτοιο τουρνουά είναι κατά τι υποψιασμένες, λάθη θα υπάρξουν, αλλά θα είναι λιγότερα. Αυτό σημαίνει ότι θέλει μελέτη σε όλες τις αναμετρήσεις και να έχουμε τα ραντάρ μας ανοιχτά για να βρούμε τη μεγάλη ευκαιρία.

Επίλογος

Όπως είδατε παραπάνω, θα πρέπει να συνυπολογίσετε αρκετά δεδομένα προτού κάνετε την κίνηση να ποντάρετε. Μπορεί να είναι κουραστικό, θα καταλάβετε όμως ότι θα είναι επίσης εξαιρετικά παραγωγικό, καθώς όσο περισσότερα από τα παραπάνω τιπς ακολουθήσετε στο Ευρωμπάσκετ 2022, αλλά και στα πονταρίσματά σας στο μπάσκετ γενικότερα, τόσο πιο σωστά συμπεράσματα θα βγαίνουν και κατ' επέκταση, τόσο καλύτερα πονταρίσματα θα κάνετε. Φυσικά, όπως αναφέραμε και λίγο πιο πάνω, δεν θα πρέπει να ξεφεύγετε και καλό θα είναι να βάζετε όρια χρονικά και χρηματικά στην ενασχόλησή σας με το στοίχημα, ώστε το παιχνίδι να συνεχίσει να είναι ασφαλές και να κινείται κατά κύριο λόγο γύρω από το κομμάτι της διασκέδασης και όχι πρώτα από όλα γύρω από την έννοια της κερδοσκοπίας.