Μπορεί στην Ελλάδα τα Expected Goal ή αλλιώς xGoals να μην είναι ευρέως γνωστά, ωστόσο στο εξωτερικό είναι αρκετά διαδεδομένα και χρησιμεύουν σε παίκτες, προπονητές, στατιστικολόγους, ποδοσφαιρικούς αναλυτές, ακόμη και σε παίκτες που παίζουν στοίχημα.

Ουσιαστικά με τον συγκεκριμένο όρο, μετράμε τις πιθανότητες που έχει κάθε τελική προσπάθεια να γίνει γκολ. Ενα πολύ μακρινό σουτ από τη γωνία της περιοχής δεν έχει τις ίδιες πιθανότητες να γίνει γκολ, με το πλασέ που κάνει ο επιθετικός σε κενή εστία ενώ έχει περάσει τον τερματοφύλακα. Και οι δύο προσπάθειες θα πιαστούν ως τελικές, αλλά η ποιότητα και οι πιθανότητές τους δεν έχουν καμία σχέση και αυτό ακριβώς μετρούν τα xGoals.

Πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα, για να γίνει πιο κατανοητή η χρησιμότητα των xGoals στο στοίχημα και όχι μόνο. Στο GIF που βλέπετε παραπάνω, η προσπάθεια του Κακά να σπρώξει την μπάλα σε κενή εστία, έχει συντελεστή xGoal 0.93, που σημαίνει ότι έχει 93% πιθανότητες να καταλήξει γκολ.

Here it is from all the angles. Wow. What an incredible goal by David Villa. #PHIvNYC pic.twitter.com/lvfPL44V6l