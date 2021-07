Λάθη των μπουκμέικερς : Δεν είναι σπάνιες οι φορές όπου κάποιες αγορές ανοίγουν με λάθος εκτιμήσεις από την πλευρά των book . Ας πάρουμε για παράδειγμα τις τιμές του Under & Over 2,5 σε έναν αγώνα, οι οποίες έχουν τιμολογηθεί από τους μπουκ στο 2.05 και 1.78 αντίστοιχα. Αν «πάρει πολύ παιχνίδι» το Under 2,5 από την πλειοψηφία των παικτών, γιατί θεωρούν ότι εκεί βρίσκεται η αξία, οι στοιχηματικές θα τους αποθαρρύνουν σταδιακά. Πώς; Θα αλλάξουν το σετ αποδόσεων για να οδηγήσουν το παιχνίδι στο Over 2,5 ώστε να εξισορροπήσουν το κέρδος τους. Αν εμείς έχουμε ποντάρει εξαρχής στο Under 2,5 στην υψηλότερή του τιμή, το Over 2,5 μπορεί να μας προσφέρει συνθήκη arbitrage στοιχηματισμού.