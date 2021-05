Για όγδοη φορά στην ιστορία τους, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα συναντηθούν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, στις 22 Μαΐου (22:00), στο ΟΑΚΑ. Είκοσι χρόνια και δέκα μέρες μετά το τελευταίο τους ραντεβού στον τελικό του θεσμού, όταν η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε κερδίσει 4-2 στη Φιλαδέλφεια, οι δύο σύλλογοι έρχονται ξανά αντιμέτωποι, πιθανότατα με παρουσία οπαδών. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για να κατακτήσει το δεύτερο συνεχόμενο νταμπλ του, κόντρα σε έναν ΠΑΟΚ που μετρούσε τρία σερί Κύπελλα μέχρι το περσινό. Δείτε τις αποδόσεις των στοιχηματικών.

Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση του Ολυμπιακού για κατάκτηση παίζει στο 1.45 (ανεξαρτήτως αν είναι στην κανονική διάρκεια, στην παράταση, ή στα πέναλτι), ενώ εκείνη του ΠΑΟΚ είναι στο 2.70. Οσον αφορά τις αποδόσεις του ενενηντάλεπτου, ο Ολυμπιακός είναι ασφαλώς και πάλι το φαβορί. Η νίκη των Πειραιωτών τοποθετείται στο 1.85, ενώ εκείνη του «Δικέφαλου» στο 4.20. Το να οδηγηθεί το παιχνίδι στην παράταση παίζει στο 3.45.

Βέβαια, πάνε κοντά δέκα χρόνια από την τελευταία φορά που ένας τελικός Κυπέλλου κρίθηκε στον έξτρα χρόνο. Ήταν το 2013, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο με 3-1 στο επιπλέον τριαντάλεπτο, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Οσο για την τελευταία φορά που ένας τελικός οδηγήθηκε στα πέναλτι, ήταν το 2009, τότε που Ολυμπιακός και ΑΕΚ εκτελούσαν πέναλτι μέχρι… τα ξημερώματα και τελικά οι Πειραιώτες νίκησαν 15-14 (4-4 το σκορ μετά την παράταση).

Οι τρεις τελευταίοι τελικοί έχουν λήξει με ένα ή δύο γκολ και μόνο μία ομάδα να βρίσκει δίχτυα. Κάτι η παράδοση, λοιπόν, κάτι το στοιχείο της σκοπιμότητας έχουν κάνει το under 2.5 γκολ να προσφέται σε απόδοση φαβορί (1.70 αντί 2.10 του over). Λίγο πιο μοιρασμένες οι αποδόσεις σε goal/goal (1.95) και no goal (1.75).