Πρώτοι αγώνες στον δεύτερο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ έχουμε μπροστά μας και έχω την αίσθηση πως καραδοκούν εκπλήξεις. Ο φαβοριτισμός κάποιων ομάδων είναι υπερβολικός. Τρανό παράδειγμα ο Ερυθρός Αστέρας. Πήρε μεν τον τίτλο πέρσι εύκολα στη Σερβία, αλλά δεν ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό και στην πρεμιέρα του εγχώριου πρωταθλήματος παρουσιάστηκε ανέτοιμος. Υποδέχτηκε τη Βοϊβοντίνα και κόλλησε στο 0-0. Δεν είχε ενέργεια στην επίθεση. Πέρσι αποκλείστηκε από την Ομόνοια στα προκριματικά. Απέναντί του θα βρει την ανερχόμενη δύναμη του Καζακστάν. Την Καϊράτ. Ομάδα που έχει χρήμα και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε τρομερή άνοδο. Ηδη πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα αφήνοντας πίσω την Αστάνα. Ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις από τον πρώτο προκριματικά. Αντιμετώπισε την Μακάμπι Τελ Αβίβ και την καθάρισε με 3-1. Εξαιρετική εντός έδρας. Δικαιότατο το 2-0. Μπροστάρης ο πολύπειρος επιθετικός Βάγκνερ Λοβ. Παίζει με ένα αρκετά επιθετικό 4-3-3 και δεν πρόκειται να φοβηθεί τον έμπειρο αντίπαλό της. Πέρσι αποκλείστηκε στα προκριματικά του Γιουρόπα από τη Μακάμπι Χάιφα δύσκολα με 2-1. Φέτος θα ψάξει τη μεγάλη υπέρβαση. Εχω την αίσθηση πως οι αποδόσεις θα έπρεπε να είναι πιο ισορροπημένες. Υπάρχει αξία στο 1.66 του 1Χ!

Κορυφαίο live betting! ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Asian Handicap Cash out Euro Chat Horse Race Live Streaming Mobile Support 5/5 0 1 2 3 4 Ψήφοι (10) (10) 9.4 Παρουσίαση Bet365 ΕΓΓΡΑΦΗ Παίξε Νόμιμα

Ο ενθουσιασμός της Μούρα

Καταιγιστική ήταν η Μούρα στον προηγούμενο γύρο κόντρα στην Σκεντίγια. Την καθάρισε με το συνολικό 6-0. Εχει ρίξει όλο το βάρος στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Υποδέχεται τη Λουντογκόρετς που ξεπέρασε το εμπόδιο της Σόλιγκορσκ με δύο νίκες στο 1-0. Ο ενθουσιασμός των γηπεδούχων περιμένω να μετρήσει. Η κόντρα έχει βάση.

Από ημίχρονο ο Ολυμπιακός

Εύκολο έργο έχει θεωρητικά ο Ολυμπιακός κόντρα στη Νέφτσι. Οι δύο ομάδες δεν μπορούν να συγκριθούν. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τεράστια εμπειρία και στο σπίτι τους σχεδόν πάντα επιβάλλουν τον ρυθμό τους κόντρα σε ομάδες τέτοιου επιπέδου. Πολύ καλά στοιχεία στο πρόσφατο φιλικό με τον Αρη για την ομάδα του Μαρτίνς. Θα καθαρίσει από νωρίς τους Αζέρους.

Προσέχουν για να έχουν

Στο Κόνφερενς Λιγκ πολύ δύσκολα θα σπάσει το under στη μάχη της Πανεβέζις με τη Βοϊβοντίνα. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς και ξέρουν πως μόνο αν δεν δεχτούν γκολ θα έχουν ελπίδες ενόψει της ρεβάνς. Η Βοϊβοντίνα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Σερβίας κράτησε στο 0-0 τον Ερυθρό Αστέρα. Ρίχνει το βάρος στην άμυνα.

Betting is our sport! |21+ ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Cash out Euro Casino Live Dealer Live Streaming Mobile Support 5/5 01234 Ψήφοι (10) (10) 9.4 Παρουσίαση Interwetten ΕΓΓΡΑΦΗ Παίξε Νόμιμα

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 17:00 ΚΑΪΡΑΤ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1Χ 1.60 Novibet

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 21:00 ΜΟΥΡΑ - ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1Χ 1.85 Stoiximan

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 22:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ 1/1 1.60 Winmasters