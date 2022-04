Οι αποδόσεις για τους ημιτελικούς της Γιουροβίζιον έχουν κυκλοφορήσει από τον περασμένο μήνα. Κάποιες έχουν αλλάξει πολύ συγκριτικά με την αρχική τιμή τους, κάποιες έχουν μικρές αυξομειώσεις, και κάποιες δεν έχουν αλλάξει καθόλου.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει η Ισλανδία. Το τριμελές γυναικείο σχήμα Systur, το οποίο αποτελείται από τις αδερφές Σίγκριγουρ, Ελισαμπετ, Ελιν Εϊφουρσντότιρ, συμμετέχει με το τραγούδι Með hækkandi sól (Μεγ Χάκαντι Σους).

Γιουροβίζιον 2022 στοίχημα

Είναι ένα όμορφο, ποιοτικό, συναισθηματικό φολκ τραγούδι, ερμηνευμένο στα ισλανδικά. Είναι η τρίτη φορά από το 1999, όταν και θεσπίστηκε η ελευθερία στην επιλογή γλώσσας, που η Ισλανδία στέλνει τραγούδι στη γλώσσα της. Τις δύο προηγούμενες προκρίθηκε από τον ημιτελικό: 6η το 2013 (17η θέση στον τελικό), 3η το 2019 (10η θέση στον τελικό).

Η Ισλανδία μετέχει στον πρώτο ημιτελικό, την Τρίτη 10 Μαΐου. Από τις 17 χώρες που συμμετέχουν, θα προκριθούν στον τελικό του Σαββάτου 14 Μαΐου οι 10. Από τον ημιτελικό αυτόν λοιπόν, από τον οποίο θεωρούμε ότι θα προκριθούν οι Ουκρανία (1.02), Νορβηγία (1.10) και Ολλανδία (1.10), οι οποίες όπως παρατηρείτε δίνονται σε χαμηλές τιμές για πρόκριση, πιστεύουμε ότι θα βρεθεί και η Ισλανδία. Η πρόκρισή της στα μέσα του Μαρτίου άνοιξε στο 2.50, μετά από 15 μέρες έπεσε στο 2.35, και τώρα βρίσκεται ξανά στο 2.50. Οταν ξεκινήσουν οι πρώτες πρόβες, στις αρχές του Μαΐου, θα αρχίσουν να κατασταλάζουν και οι αποδόσεις. Για τη συγκεκριμένη, θεωρούμε ότι θα βρεθεί κάτω από το 2.00, οπότε ποντάρουμε από τώρα.

Εκτός η Ιρλανδία

Από τον δεύτερο ημιτελικό, στον οποίο μετέχουν 18 χώρες και προκρίνονται οι 10, αφήνουμε εκτός την Ιρλανδία, με απόδοση 1.25. Σε κάποιες εταιρίες μπορεί να συνδυαστεί με πρόκριση / αποκλεισμό χώρας από τον 1ο ημιτελικό, ούτως ώστε να ανέβει η απόδοση. Στον συγκεκριμένο ημιτελικό, ο οποίος διεξάγεται την Πέμπτη 12 Μαΐου, το Ισραήλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Αναμένουμε την επίσημη τοποθέτηση της EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ενωση) για να δούμε αν ο 2ος ημιτελικός διεξαχθεί τελικά με 17 χώρες. Ομως ακόμη και έτσι, έχουμε 12 τραγούδια που βρίσκουμε καλύτερα -υποκειμενική η άποψή μας βέβαια- από το That’s Rich της Ιρλανδίας, το οποίο ερμηνεύει η 23χρονη Brooke.

Με τους Rasmus η Φινλανδία

Για την τελική δεκάδα του τελικού ποντάραμε εξ αρχής στη Φινλανδία, όταν άνοιξε πριν από έναν μήνα στο 3.40. Τώρα βρίσκεται στο 3.00 στη Novibet. Για να καταφέρει βέβαια να βρεθεί στους πρώτους 10 της 66ης Γιουροβίζιον, θα πρέπει να περάσει πρώτα από τον 2ο ημιτελικό, ενότητα που προσφέρεται στο 1.35 (από 1.45).

Το γκρουπ που ερμηνεύει το Jezebel είναι οι The Rasmus, γνωστοί στην Ελλάδα από τα In The Shadows (2003) και Livin’ In A World Without You (2008).

Στο δικό τους ύφος, το Jezebel είναι ένα catchy ποπ-ροκ τραγούδι, με δυνατό ρεφρέν και όμορφα backing vocals. Εννοείται, πως όταν προκριθεί από τον ημιτελικό, αλλά και λογικά ακόμα πιο πριν, από τις πρόβες, το 3.40 για «πρώτη δεκάδα» θα γνωρίσει πτώση.

